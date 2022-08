Arriva il picco del traffico dell’estate 2022: “Traffico intenso” con classificazione di bollino nero e rosso per tutto il weekend del 5-7 agosto è quanto previsto da Viabilità Italia. Il primo fine settimana del mese di agosto – tradizionalmente quello del grande esodo – diventa quindi un banco di prova per la tenuta del sistema stradale italiano. Il weekend inizia con un bollino rosso a partire dalla mattinata di venerdì 5 agosto che sarà dominante anche nel corso del pomeriggio. Le situazioni più “critiche” riguardano il traforo del Gran San Bernardo (in entrambe le direzioni), la A4 nei nodi di Padova e Trieste e il traffico in uscita dalle grandi città. Durante la giornata, il traffico ai mezzi pesanti (di massa superiore alle 7,5 tonnellate), sarà vietato dalle 16 alle 22.

Sabato 6 agosto, invece, sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura e la mattinata è caratterizzata da bollino nero, colore che indica livelli più critici del traffico. Nel pomeriggio è previsto un leggero calo dell’intensità delle code: le direttrici di collegamento tra nord e sud – secondo quanto fa sapere Autostrade per l’Italia – si confermano le più trafficate. In particolare, la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto (e al sud la A30 Caserta-Salerno). In questa giornata è in vigore il blocco alla circolazione dei mezzi pesanti (superiori a 7,5 tonnellate) dalle 8 alle 22. Non cambia la situazione domenica 7 agosto, con traffico da bollino rosso soprattutto in vista del ritorno dei vacanzieri del fine settimana. Per questo sono previsti intensi rallentamenti anche in direzione delle grandi città. Dalle 7 alle 22 è vietata la circolazione dei mezzi pesanti.

Probabili code in direzione sud anche durante il successivo weekend, quello che precede il Ferragosto, in concomitanza del quale si registreranno anche spostamenti per i primi rientri verso le città e le regioni del nord. Il divieto per i camion verrà esteso quindi anche al weekend 12-14 agosto, compreso il giorno di Ferragosto (lunedì 15 agosto). Dalla seconda metà di agosto i maggiori spostamenti riguarderanno i rientri verso i grandi centri urbani e si concentreranno soprattutto nelle giornate di sabato e domenica con previsioni da bollino rosso.