Un volo movimentato per Lee Ryan. Il cantante dei Blue, la boy band che spopolò nei primi anni Duemila, è stato arrestato lo scorso 31 luglio dopo essersi comportato in modo “intimidatorio” durante il viaggio da Glasgow a Londra. Stando a quel che riportano i media britannici l’artista avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale di bordo che si sarebbe rifiutato di servirgli alcolici. Una volta giunto a Londra Lee Ryan sarebbe stato arrestato con l’accusa di reato di ordine pubblico e tenuto in custodia per 12 ore prima del rilascio.

Un passeggero, che ha affermato che questo episodio ha ritardato il volo di 20 minuti, ha riferito a The Sun: “È diventato aggressivo con le hostess quando era chiaro che non gli sarebbe stato somministrato alcol. A un certo punto ha lasciato il suo posto e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio nonostante gli fosse stato detto di sedersi, è persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina. Era un comportamento pazzesco”. Un altro ha detto: “Il modo in cui si è comportato è stato davvero intimidatorio”. In passato il cantante, padre di una bambina e sposatosi con la sua dolce metà, Verity Paris, con una cerimonia intima e romantica, aveva parlato della propria lotta contro l’assunzione di bevande alcoliche.