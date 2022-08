Manovre spericolate e inseguimenti mozzafiato su una delle strade più panoramiche del lago d’Iseo. A Castro è arrivato un cast stellare per la produzione del nuovo film Netflix “Devon House“, il sequel di “The old guard” con Charlize Theron, anche lei attesa sul set nei prossimi giorni. Le macchine da presa sono già entrate in azione per girare alcune scene clou della pellicola, tra cui quella dell’inseguimento sul curvone tra Riva di solto e Gre, nell’Orrido di Castro, dove la sceneggiatura prevede un rocambolesco incidente con un’auto che finirà nel sottostante fiume Sebino. Tanto che nella zona sono arrivate sei auto appositamente modificate per essere usate nelle scene più spettacolari tra inseguimenti, schianti e manovre azzardate.

Proprio per garantire la massima sicurezza sono state previste alcune chiusure nell’area interessata dalle riprese. In particolare, martedì 2 agosto dalle 14 alle 19 sarà chiusa, oltre alla strada statale di Castro, anche la strada comunale via Porto all’interno del borgo di Riva. Venerdì sarà chiusa la galleria di Portirone dalle 5.45 alle 22.15, e sabato, ultimo giorno delle riprese, sempre con lo stesso orario di chiusura, dalla località Moia di Tavernola a Predore. Tutti gli esercizi commerciali e le attività turistiche sono stati già risarciti dalla produzione per i mancati introiti causati dall’interruzione al transito dei pedoni per girare alcune scene di inseguimenti. I residenti tuttavia potranno muoversi con l’assistenza di apposito personale.