Ivan Zaytsev non prenderà parte ai Mondiali 2022 di pallavolo. La notizia giunge dal ritiro azzurro a Cavalese, in Val di Fiemme (Trento). La rassegna iridata in programma in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre perde quindi un grande protagonista. A deciderlo è stato il c.t. Ferdinando De Giorgi che ha comunicato al giocatore di origine russa di essere il terzo opposto in vista della rassegna iridata. Di conseguenza, il numero 9 ha abbandonato il ritiro della nazionale nella mattinata di mercoledì 2 agosto, come riporta La Gazzetta dello Sport. Al momento però non è ancora stato diffuso un comunicato ufficiale riguardo le ragioni della sua esclusione. L’allenatore azzurro si affiderà a Yuri Romanò e Giulio Pinali, i due opposti con cui lo scorso anno ha vinto la rassegna continentale.

Zaytsev era tornato in azzurro a inizio estate dopo aver saltato i trionfali Europei 2021 per via di un’operazione alla quale si era sottoposto dopo le Olimpiadi di Tokyo. Zaytsev aveva giocato alcuni incontri di Nations League senza, però, mai essere titolare nella Final Eight di Bologna. Per lui era con ogni probabilità l’ultima occasione per vincere un medaglia mondiale, alloro che ancora gli manca a differenza di quello olimpico (bronzo a Londra 2012, argento a Rio 2016) e a quello europeo (argento nel 2011 e nel 2013, bronzo nel 2015).