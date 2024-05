Un vero e proprio dramma per il calcio in Nigeria. Icona di una nazione intera, Tijani Babangida è in condizioni molto critiche (ma cosciente) in seguito a un incidente d’auto lungo la strada Kaduna-Zaria. Suo fratello maggiore Ibrahim (anche lui ex calciatore professionista) è morto, stando alle ultime notizie riportate dalle cronache locali. Con loro due, c’era a bordo anche la moglie di Tijani: ora in ospedale con il marito. Emmanuel Babayaro, segretario generale dell’Associazione dei calciatori professionisti della Nigeria (PFAN), ha rilasciato un comunicato in merito a quanto accaduto: “Citiamo nelle nostre preghiere Tijani Babangida e la sua famiglia poiché sono rimasti coinvolti in un tragico incidente automobilistico lungo la strada Kaduna-Zaria”. Ibrahim Babangida, suo fratello minore, ha perso la vita nell’incidente, mentre il signor Presidente [Tijani Babangida] e la sua famiglia sono stati portati in ospedale”.

Babangida, il nigeriano velocista che ha fatto innamorare l’Olanda

Ex leggenda del calcio nigeriano e dell’Ajax, Tijani Babangida è stata una delle icone africane degli anni ’90. Una passione per il calcio che travolge l’intera famiglia, compresi i due fratelli minori. Ma Tijani riuscirà ad affermarsi maggiormente, soprattutto in Olanda. L’ottima stagione in Eerste Divisie con la maglia del Venlo gli vale la chiamata in Eredivisie, da un club giallonero all’altro: il Roda. L’occasione di una vita arriva due anni più tardi ad Amsterdam, con la maglia dell’Ajax dove ha anche l’opportunità di giocare la Champions League. Oltre il gol una caratteristica che lo ha contraddistinto: la velocità. Perché la Nigeria lo considera un’icona? La risposta riporta, indubbiamente, all’oro olimpico vinto nel 1996 con la nazionale. Per sempre, nella storia.