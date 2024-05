“L’amministrazione comunale dà il benvenuto al piccolo Lookman”. Avete letto bene, tutto vero. L’effetto Atalanta in finale di Europa League influenza Bergamo e dintorni. Nel comune di Palosco, infatti, è stato dato l’annuncio della nascita di un neonato dal nome Lookman: chiaro riferimento ad Ademola, attaccante del club bergamasco. Insomma, l’effetto Dea colpisce tutti: anche un piccolo paese di 5000 abitanti e la “fantasia” dei genitori.

Il sindaco Mazza: “Un nome come un altro”

Una notizia che ha fatto il giro del web. Ma il sindaco di Palosco – Mario Mazza – e tifoso juventino, non è rimasto stupito: “Per quel che mi riguarda, è un nome come un altro. Mi avessero chiesto di chiamarlo Delpiero, tutto attaccato, sarebbe stata la stessa cosa. Della famiglia so poco”. Questa la rivelazione ai microfoni de La Repubblica. Una curiosità che mette il comune di Palosco al centro delle vicende nerazzurre. E chissà se la notizia è arrivata anche ad Ademola.