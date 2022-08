Tempi di cambiamenti in casa Instagram. L’ultimo, in termini di tempo, riguarda i direct messages (le chat private). Si tratta della funzione ‘silenzioso’, ovvero la possibilità di inviare messaggi privati in maniera silenziosa. Consiste sostanzialmente nell’invio di un messaggio senza che il destinatario riceva la notifica. L’obiettivo sarebbe quello di rendere migliore la comunicazione, consentendo agli utenti di inviare messaggi a qualsiasi orario del giorno e della notte senza infastidire chi li riceve. Per qualcun altro, inoltre, è un ottimo modo per nascondere messaggi segreti al proprio partner. Ma torniamo sul punto. Come si attiva questa funzione? Per farlo basta recarsi nella chat desiderata e digitare @silenzioso. A quel punto si potrà comporre il messaggio ed inviarlo. E questa non è l’unica novità. Di recente, infatti, in molti hanno notato che Instagram sta diventando sempre più simile a TikTok. Negli ultimi tempi il social è cambiato molto. Meno foto e tanti video, proprio come la piattaforma cinese popolare tra i giovanissimi. Dopo la ‘rivolta’ di alcuni vip – tra cui Kim Kardashian e Chiara Ferragni – pare che sia stato fatto un passo indietro. Come riportato anche da Forbes, infatti, il CEO di Instagram ha annunciato: “Sono contento di aver corso un rischio: se non falliamo ogni tanto, non pensiamo abbastanza in grande o non siamo abbastanza coraggiosi. Ma dobbiamo assolutamente fare un grande passo indietro e riorganizzarci. Torneremo con una nuova idea, ci lavoreremo su”, le parole di Adam Mosseri al giornalista Casey Newton.