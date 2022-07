Nel 2013 il principe Carlo ha accettato una donazione da un milione di sterline per il suo fondo caritatevole dalla famiglia a cui apparteneva Osama bin Laden, il leader e fondatore del gruppo terroristico Al Qaida, ucciso in un blitz Usa in Pakistan nel 2011. A riferirlo è il Sunday Times, secondo cui il generoso donatore era Bakr bin Laden, insieme al fratello Shadiq, entrambi fratellastri di Osama. La famiglia Bin Laden è sempre stata una delle più facoltose e influenti di Gedda. Le più importanti infrastrutture del Paese saudita, infatti, sono state finanziate proprio dai Bin Laden, grazie anche ai loro stretti rapporti con la famiglia reale saudita. Bakr e Shafiq sono legati all’ex capo di Al Qaida dal padre comune Mohammed bin Awad bin Laden, miliardario saudita di origini yemenite.

Secondo il domenicale del Times, Carlo ebbe un incontro con Bakr, oggi 76enne, presso la sua residenza londinese, Clarence House. Nell’articolo non c’è alcuna insinuazione riguardo rapporti con il terrorismo dei due fratelli Bin Laden o di azioni illegali o irregolari. Le precisazioni da Clarence House non si sono fatte attendere. Secondo quanto affermato in un comunicato, infatti, la decisione di accettare donazione a favore della Prince of Wales’s Charitable Fund (Pwcf), è stata presa solo da agenti fiduciari. Il presidente della fondazione, Sir Ian Cheshire, ha precisato in una nota ripresa dal giornale britannico “The Guardian”: “La donazione dello Sheikh Bakr bin Laden è stata esaminata con attenzione dai fiduciari della Pwcf” e che “sono stati condotti accertamenti di due diligence, reperendo informazioni da una vasta gamma di fonti, incluso il governo“.