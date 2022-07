Una famiglia che attraversava la strada sulle strisce pedonali è stata travolta da una moto guidata da un 20enne: il padre 47enne è morto, il bambino di 7 anni è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico del Policlinico, ma non è in pericolo di vita. La madre invece è rimasta illesa. L’incidente è avvenuto sul lungomare Cristoforo Colombo nel rione Santo Spirito di Bari attorno alla mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale: il motocilista di 20 anni è ora indagato per omicidio stradale. Il giovane è ricoverato in ospedale e sarà sottoposto ad indagini tossicologiche. Sul ventenne gli agenti stanno inoltre effettuando accertamenti per verificare se fosse in possesso della patente di guida. Il padre, un 47enne di Bitonto, è morto sul colpo dopo aver battuto la testa sull’asfalto. Il figlio è stato subito ricoverato, mentre la madre non ha riportato conseguenze.