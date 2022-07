“Stiamo discutendo in queste ore e decideremo entro questa settimana come valorizzare tutte le competenze“. Il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea di Coldiretti, ha risposto così a una domanda de ilfattoquotidiano.it sul limite dei due mandati per gli eletti del Movimento. Regola fondativa dei 5 stelle, che li contraddistingue fin dalla nascita e di cui Grillo è tornato a sottolineare l’importanza appena qualche giorno fa