È scontro nel mondo della comicità ligure. Enrique Balbontin, membro dei ‘Pirati dei caruggi’, si sfoga in un video contro la collega Giulia Eleonora Musso, rea secondo lui di aver scopiazzato proprio dai ‘Pirati’ l’idea alla base di Welcome to Liguria, inno alla tipica accoglienza ligure riservata ai turisti che sta macinando numeri non da poco sui social. Balbontin non ha risparmiato critiche alla Musso, in ascesa su TikTok e su Instagram con i propri contenuti, dal momento che in passato i Pirati dei caruggi sono stati protagonisti di una serie di skecth incentrati proprio sulla mal sopportazione dei liguri nei confronti dei vacanzieri.

Il comico dunque, sebbene senza citarla, le rivolge un messaggio piuttosto chiaro in un video nel quale recita: “Ciao, sei ligure? Vorresti fare il comico ma non ti viene in mente un belino che faccia ridere? Ma non ce n’è di problemi, copia anche tu uno sketch dei ‘Pirati dei Caruggi’ ed evita così di andare a scrostare i cessi dell’Autogrill per il resto della tua vita, o almeno per qualche mese… forse. Ma bravaaaa”.