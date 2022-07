Un jet privato per un viaggio di soli 14 minuti. Drake è finito nell’occhio del ciclone per un presunto volo durato, appunto, così poco. In un periodo in cui l’emergenza climatica si fa sentire in tutta la sua drammaticità, al popolo del web non è proprio piaciuto questo modo di agire del rapper. Lui, però, si è difeso.

Nei giorni scorsi l’account Twitter @CelebJets, che tiene traccia dei voli delle celebrità, aveva fatto sapere che l’aereo di Drake era andato da Toronto a Hamilton, per una durata di soli 14 minuti. Stando al resoconto, il volo avrebbe utilizzato 1.522 litri di carburante ed sarebbe stato responsabile di quattro tonnellate di emissioni di CO2.

Il rapper è stato oggetto di forti critiche per il presunto viaggio, con molte persone che sui social media hanno espresso indignazione per l’impatto ambientale. Ma Drake, commentando un post sulla controversia condiviso dall’account Instagram di Real Toronto News ha replicato: “Sono semplicemente gli handler che, quando serve, spostano il jet da un aeroporto all’altro, per ‘parcheggiarlo’. Nessuno ha preso quel volo“.

Drake non è l’unico vip che ultimamente ha dovuto fronteggiare critiche di questo tipo. Tra gli ultimi anche Kylie Jenner è finita sotto accusa per avere fatto ricorso al jet privato per coprire una distanza modesta.