Al circuito de Le Castellet dove si corre per il Gran Premio di Francia di Formula 1 la pole position è stata conquistata da Charles Leclerc (Ferrari) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Sergio Perez (Red Bull). Si tratta della settima pole stagionale per il pilota del Cavallino con il tempo di 1’30″872. Quarto tempo per Hamilton e a seguire Norris, Russel, Alonso, Tsunoda, Sainz (che con l’altra rossa scatterà penultimo in griglia per la sostituzione della power unit) e Magnussen.

“Questo è stato un gran giro. Ho faticato per tutto il weekend a mettere insieme un giro ma ci sono riuscito alla fine. Devo però ringraziare Sainz per il suo aiuto. Ha fatto un fantastico lavoro di squadra. Carlos sarebbe stato molto vicino oggi – ha detto Leclerc – Speriamo di poter lottare insieme a Sainz per la vittoria domani. Dopo il Q1 eravamo sorpresi del passo che avevamo, anche nel Q2 siamo stati molto forti. In qualche modo siamo riusciti a dare una bella svolta per le qualifiche. È una bella sorpresa. La macchina dà buone sensazioni, ma è difficile capire cosa abbia fatto ieri la Red Bull perché c’erano tante differenze in termini di tempo sul giro. Vediamo come andrà domani”, ha concluso il ferrista. “Penso ci mancasse oggi qualcosa in termini di aderenza, è stato più complicato di quanto mi aspettassi. Speriamo domani possa essere una giornata a nostro favore – ha dichiarato Verstappen – ho fiducia nella gara. Farà più caldo ma le Ferrari comunque sono molto veloci“. “Abbiamo fatto una buona rimonta – ha commentato Perez – ma per tutto il weekend non ho capito nulla. Ho faticato tantissimo, probabilmente è stato il mio peggior weekend prima delle qualifiche, ma alla fine abbiamo saputo recuperare bene. La gara di domani? Il mio obiettivo sarà cercare di battere le ‘rosse’ ma sarà difficile, loro sembrano molto veloci”.

Attualmente la classifica pilota vede Verstappen in vetta con 208 punti, Lecler secondo con 170, Perez terzo con 151 e l’altro ferrarista Sainz quarto con 133. Per la classifica costruttori ci sono Red Bull prima con 40 punti, Ferrari seconda con 30 e terza Mercedes con 14. Il Gran Premio di Francia si corre sul Paul Ricard, dove un anno fa trionfò proprio l’olandese con la Red Bull. Domenica il via della gara è fissato alle ore 15. Su Sky Sport è possibile seguire tutto in diretta: sulla tv il canale di riferimento è Sky Sport F1, per lo streaming ci sono SkyGo e NowTv. In questo weekend, però, sarà possibile vedere qualifiche e gara in diretta anche in chiaro, su Tv8.