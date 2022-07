Forte in curva, ha perso la posteriore, è andato in sovrasterzo, testacoda ed è finito a muro. È terminata al 17esimo giro, mentre era in testa con 27 secondi di vantaggio su Max Verstappen, la gara di Charles Leclerc sul circuito di Le Castellet. Un errore clamoroso. “Mi è rimasto aperto l’acceleratore”, ha detto via radio al team il monegasco lanciando poi un urlo. Il Gran Premio di Francia della Ferrari diventa un’altra occasione gettata al vento.

“Nessun problema di affidabilità. C’è stato un problema dopo che sono andato a muro con la retromarcia che non funzionava, ma è un dettaglio. Io non posso fare questi errori. Sono arrivato a un livello alto da inizio anno, forse il più alto della mia carriera, ma non posso fare questi errori. Non posso, anche se faremo i conti a fine anno”, ha detto il pilota della Ferrari. “Non ci sono scuse per oggi. Se stavo spingendo? Sì, ma lo facevamo tutti. Colpo importante per la corsa al titolo? Sì”, ha aggiunto a Sky dopo l’uscita di scena nel Gp di Francia quando era al comando.