Negli anni ’90 la sua frangetta bionda aveva fatto innamorare migliaia di ragazzini che ogni giorno seguivano Non è la Rai. A 27 anni dalla fine di quell’avventura Ilaria Galassi è una donna che si è dovuta reinventare dopo che la pandemia ha causato la chiusura del salone di parrucchieri in cui lavorava. Oggi si occupa di una signora di 90 anni con cui si è instaurato un rapporto speciale. Se ne prende cura, ma in cambio anche lei riceve attenzioni e affetto.

Il presente da badante

Ilaria Galassi si è trovata a fare la badante un po’ per caso, come ha raccontato a Fanpage: “Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata’. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro. Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: ‘Ma che me frega, lo faccio’ e ho accettato di occuparmi di Ausilia”.

“Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l’affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti” ha spiegato. (sorride, ndr). Il loro rapporto fa bene a entrambe: la signora Ausilia le ha insegnato a fare le cose con calma e a non sprecare il cibo, Ilaria invece ha contribuito a risollevare il morale dell’anziana, che dopo la morte della sorella con cui viveva in simbiosi “si era buttata giù tanto”.

Il provino per l’Isola dei famosi andato male

Quest’anno il pubblico avrebbe potuto ritrovare la Galassi in tv, all’Isola dei famosi, ma l’ultimo provino sostenuto non è andato a buon fine: “[…] Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: ‘Hai tante qualità, ma non ti sai vendere’. Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini, che era piatto. È come se mi fossi bloccata. Mi sono un po’ arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare e non hanno un tetto. Per fare l’Isola dei famosi, mi sembra davvero una cosa brutta. Grazie e arrivederci. Non so se il prossimo anno mi permetteranno di nuovo di farlo, li ho un po’ trattati male”.