“La linea del M5s oggi? Aspettiamo di sapere cosa dirà il presidente Draghi. Non c’è nessuna spaccatura, non abbiamo mai cambiato posizione. Voteremo la fiducia? Se Draghi dirà che farà il salario minimo, che sbloccherà i crediti e che interverrà pesantemente sulle bollette; perché no? Non possiamo decidere senza sentire le sue risposte”. Lo ha dichiarato ai cronisti il senatore del M5s, Andrea Cioffi, entrando a Palazzo Madama.