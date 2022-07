E’ iniziata quella che è prevista come la settimana più calda dell’estate 2022. L’anticiclone africano diventerà sempre più forte tanto da far raggiungere temperature record su molte città e con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40 gradi in pianura.

Bollino rosso – Lunedì e martedì sono 5 le città italiane da bollino rosso, a rischio elevato ondate di calore: si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia. Mercoledì diventeranno nove, con l’aggiunta di Bologna, Genova, Rieti e Roma. E’ quando emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che monitora 27 città. Col progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche le città contrassegnate dal bollino arancione. Dalle cinque di lunedì (Bologna, Genova, Palermo, Rieti e Roma) si passerà alle nove di martedì (Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Palermo, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), mentre mercoledì scenderanno a sette (Campobasso, Frosinone, Milano, Pescara, Torino, Verona e Viterbo) quando, come detto, 5 città passeranno in rosso. Situazione migliore per Bari, Napoli e Reggio Calabria che resteranno col bollino verde fino a mercoledì.

Le previsioni – Il nucleo più rovente dell’aria africana investirà in pieno l’Italia da mercoledì, con possibili picchi localmente superiori ai 40 gradi. L’inizio di settimana è caratterizzato da caldo intenso, specialmente sulla Sardegna e sulla parte occidentale della penisola dove i termometri potranno di nuovo toccare punte intorno ai 36-38 gradi. Poi l’aria torrida andrà a invadere più decisamente l’Italia e si aprirà la fase più critica di questa lunga e intensa ondata di caldo. Nella seconda parte della settimana le temperature andranno a toccare punte intorno ai 40 gradi da nord a sud, e in particolare sulle regioni settentrionali potrebbero segnare nuovi record. Il caldo intenso potrebbe insistere anche durante la prossima settimana.