C’è una nuova ‘challenge’ che va di moda (sigh) su TikTok e come spesso accade non affatto una ‘sfida’ positiva. Si chiama “frog army” (esercito di rane) e il Guardian racconta quanto faccia preoccupare i biologi. Perché? Perché si rischia di danneggiare l’ecosistema. Intanto, in cosa consiste questa ‘challenge’? Si prendono delle uova di rana e si allevano i girini nelle proprie case. Già. “L’anno prossimo avrò uno stagno con 10 milioni di rane“, ha detto un utente del social che è tra i più attivi, secondo il quotidiano britannico anzi il “creatore” di questa challenge. Ha preso delle uova che ha individuato in uno stagno vicino a casa e dopo un po’ ha postato un video dove, tutto orgoglioso, ha raccontato di avere 1,4 milioni di girini nella piscina di casa sua. Venti milioni di ‘mi piace’ per la sua pagina. Sul Guardian si legge che è impossibile verificare che l’account del ‘leader delle rane’ sia autentico ma il grande numero di like e di follower ha spinto gli scenziati a interessarsi alla cosa. “Invece di aiutare gli animali, li stanno effettivamente mettendo in pericolo. Altrettanto a rischio sono le altre specie animali presenti nell’ambiente in cui li stanno rilasciando. Questo comportamento può favorire l’insorgenza di malattie e la nascita di specie invasive“, ha commentato Tierra Curry, biologa al Center for Biological Diversity.