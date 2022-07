Lo diciamo spesso: i gossipari una ne sanno cento ne suppongono. Questa ‘regola’ vale anche Page Six, tabloid che anticipa spesso matrimoni e rotture. A volte con relative conferme degli interessati, altre volte no. Tocca a Emily Ratajkowski. Secondo un amico di lei che ha parlato con la rivista, la modella avrebbe chiesto il divorzio da Sebastian Bear-McClar. Il motivo? Lui l’avrebbe tradita. Il tabloid ha raccolto parole non proprio lusinghiere sul marito di Ratajkowski: “È un imbroglione seriale, disgustoso”. Page Six a provato a verificare ma risulta che la richiesta di divorzio non sia ancora sul tavolo dell’avvocato. Un’intenzione? Lei e Bear-McClear hanno un figlio, Sylvester, nato nel 2021. Ah, la modella non porta la fede da alcuni giorni. Sarà il caldo o una conferma delle sue intenzioni?