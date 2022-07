Un grande carico di balle di fieno trasportato da un camion con rimorchio. Una scena consueta in questo periodo dell’anno in località di campagna. Ma a Gruaro, in provincia di Venezia, qualcosa non è andato per il verso giusto: le balle sistemate sul rimorchio di un camion si sono inclinate verso destra, dopo una doppia curva, finendo per travolgere cartelli e pali della luce a bordo strada.