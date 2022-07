Era l’agosto 2021 quando il rapper Rondo da Sosa, all’anagrafe Mattia Barbieri, aveva ricevuto un daspo con l’obbligo di stare fuori da tutti i locali di Milano per due anni. Il giovane aveva detto che se ne sarebbe andato dall’Italia dove, evidentemente, è tornato. Sarebbe stato denunciato infatti alla questura di Grosseto da un fan che avrebbe preso un pugno in faccia durante il live di Follonica, al locale Disco Village. Le immagini di alcuni video che girano sui social mostrano effettivamente il rapper sferrare un cazzotto verso le prime file. E lui stesso, il giorno dopo il concerto, mercoledì 13 luglio, ha spiegato su Instagram: “Mi scuso per il gesto ma da quando sono entrato c’era la prima fila di persona che continuava a toccarmi nella zona del polso e del torace dove io avevo il mio orologio e la mia collana (ROBA DI VALORE). Quando ho sentito il polso tirare ho pensato ‘Non mi farò prendere l’orologio da una ragazzino qualunque. Ho sudato 2 anni per ottenerlo‘”. E ancora: “Ho reagito d’istinto, ho sbagliato e chiedo scusa. Ricordatevi che sono un essere umano come tutti ed esigo rispetto. Non puoi venire ai miei live e cercare di rubare e poi vai a denunciare perché ti prendi le conseguenze. Io sono là per lavorare e portare il pane a casa“. In una storia successiva risponde a un follower che lo avvisato di essere stato denunciato: “Venite ai miei live, cercate di rubarmi l’orologio, vi prendete gli schiaffi e in più denunciate. Questi non sono i miei fan. Io vengo dalla merda e ce l’ho fatta a 19 anni. Un mio fan si deve rispecchiare nella mia storia per avere rivalsa nella vita, non rubare nelle disco e prendersi gli schiaffi”.