Ci eravamo tanto amati. Elon Musk e Donald Trump. Prima timidamente amici e ora timidamente nemici. Anche se la notizia delle ultime ore riguarda il tweet di Musk rivolto all’ex presidente dietro a questa bizzarra attrazione fatale c’è un lungo “cinguettio” d’amore e odio. Ma partiamo dal fondo. Il tweet del giovanotto Elon che prova a stuzzicare il nonnetto Donald. “Sei troppo vecchio, è ora di andarsene”, ha scritto e poi cancellato il tweet il ceo di Tesla. Poi ancora: “Non odio l’uomo, ma è arrivato il momento per Trump di attaccare il cappello al chiodo e dirigersi verso il tramonto”. Insomma, sostiene Musk, che ha 50 anni, se Trump si candidasse nel 2024 avrebbe 78 anni e 82 a fine mandato. Troppo vecchio, insomma, per fare il presidente degli Stati Uniti. Peccato, però, che Trump, bannato dal social con l’uccellino blu, non possa rispondere.

Anche se Musk non ha nascosto di aver recentemente votato per la repubblicana Mayra Flores nella corsa per un seggio alla Camera in Texas, precisando che è stata “la prima volta” della crocetta sullo stemma repubblicano. Trump, a quel punto, aveva già innestato la quinta sostenendo, durante un comizio che il miliardario gli aveva confessato di aver votato per lui alle ultime elezioni, vinte poi da “sleeping” Joe Biden. Musk ha però voluto smentire l’affermazione dell’ex presidente, nonostante da diverso tempo abbia mostrato sempre più vicinanza alle posizioni di Trump e dei repubblicani (che ricordiamo, spesso non sono la stessa identica cosa).

Trump però aveva sbeffeggiato uno degli uomini più ricchi al mondo in un comizio definendo Musk “un artista delle fandonie”, riferendosi all’offerta d’acquisto Twitter che poi ha ritirato. Insomma, ti aspetteresti una levata di scudi da parte di Musk e invece eccolo lanciare frecciate contro i democratici che, ancora in un altro tweet, devono “smettere di attaccare” Trump con la commissione 6 gennaio sull’assalto al Congresso. “Non fate in modo che per Trump l’unico modo di sopravvivere sia la riconquista della presidenza”, aggiunge sibillino Musk. Insomma, come nei migliori telefilm USA: “To be continued”.