A poche ore dalla comunicazione ufficiale del ministero della Salute che estende alla platea degli over 60 e a tutti i soggetti fragili la vaccinazione con quarta dose, poche regioni sono già pronte per cominciare a somministrare la seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anti Covid per gli over 60. Decisione presa ieri dopo l’aumento del numero di contagi e di morti con la diffusione di Omicron 5.

Solo la Lombardia inizierà oggi. “Dopo aver ricevuto, nella serata di ieri, la circolare del ministero della Salute, che apre la possibilità di accedere alla quarta dose della vaccinazione anti-Covid anche per gli over 60, ci siamo attivati per rispondere al meglio a questa indicazione. Fin da ora posso dire che tutti gli over 60 che si auto-presenteranno, da questo pomeriggio, anche senza prenotazione, nei grandi hub vaccinali attivi in Lombardia, saranno vaccinati. E, già da domani, sul nostro portale dovrebbe essere possibile procedere alle prenotazioni per gli over 60″ ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Abbiamo già fatto una riunione questa mattina e stiamo organizzandoci per attivare da oggi le prenotazioni per la quarta dose oltre i sessant’anni come chiesto dal ministro Speranza” ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Scatta anche in Alto Adige la possibilità per gli over 60 di avere la quarta dose di vaccino contro il Covid. Le prenotazioni saranno disponibili da domani alle 9.00. Nel Lazio la somministrazione potrà esser fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 Farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Saranno riattivati alcuni Hub vaccinali, tra i quali La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l’Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense Acea.

La seconda dose “booster” avviene almeno 120 giorni dopo la terza vaccinazione ed è destinata a tutte le persone di età superiore ai 60 anni o a categorie ben definite di pazienti a rischio di età superiore ai 12 anni. Sulla quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 60 “abbiamo una partita importante”. La platea interessata al secondo booster “riguarda 13 milioni di italiani. E se vogliamo sensibilizzare questi concittadini c’è bisogno di messaggi chiari, comprensibili e non di contrapposizione” che potrebbe, invece, creare un problema “allontanando dalla vaccinazione chi la deve fare” ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘Start’ su Sky Tg24, all’indomani del via libera alla vaccinazione con il secondo booster per gli ‘over 60’. La quarta dose “offre un elemento di protezione maggiore. L’invito alle Regioni e ai territori è procedere, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione. E un ruolo importante possono averlo, in questa fase, i medici di medicina generale e i farmacisti. Dobbiamo continuare su questa linea”, senza “proporre scenari apocalittici” perché questo non fa “il bene dei cittadini”.