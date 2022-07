Un uomo è stato rapinato mentre si trovava al ristorante. È successo a Roma, dove un cliente era seduto al tavolo intento a cenare con altre tre persone quando improvvisamente è stato aggredito e derubato da un uomo con il volto coperto. L’episodio è avvenuto nella serata dello scorso 1 luglio in un ristorante di Viale Parioli e si è verificato in pochi secondi.

Il rapinatore è riuscito, grazie ad una felpa con cappuccio e ad una mascherina, a rendersi completamente irriconoscibile. Ha compiuto il suo colpo in pochi istanti: si è avvicinato all’uomo, lo ha sorpreso alle spalle e lo ha aggredito. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, l’uomo aveva con sé un coltello che ha usato per minacciare la vittima. A quel punto il cliente, spiazzato e terrorizzato, non ha opposto resistenza mentre gli veniva sfilato l’orologio che aveva al polso. Soltanto dopo essere stato derubato, il cliente del ristorante ha accennato una reazione, ma il rapinatore si era già dato alla fuga.