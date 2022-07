Essere pagati per dormire? Ebbene sì, su TikTok succede anche questo. Jakey Boehm, 28 anni, vive in Australia e sa perfettamente come monetizzare la notte. Il giovane infatti si è inventato un lavoro parecchio remunerativo sul social della generazione Z: TikTok. Qui il ragazzo dorme in diretta mentre gli utenti collegati lo osservano e tentano di svegliarlo in tutti i modi. Una sorta di grande fratello interattivo. Lo show, che inizia alle 23 e termina alle 6 del mattino, ha dell’incredibile. Cosa succede durante la live?

Da casa il pubblico può effettuare dei regali a Jakey, che in un secondo momento saranno monetizzati. A questo punto un programma esterno legge gli input ricevuti e attiva le funzionalità in casa. Ad ogni pensiero carino, una sorpresa. La casa si trasforma in un luna park: luci che si accendono, bolle di sapone, rumori assordanti, rullo di tamburi e musica alta. Il tutto per far sì che il ragazzo possa svegliarsi mentre il suo compito principale è dormire senza distrazioni. Eccetto una: il guadagno mensile di Jakey. Il ragazzo infatti con questa attività riesce a guadagnare oltre 30.000 euro al mese.

Una vera e propria sfida nei confronti dei suoi follower che non lo lasciano riposare e, nel frattempo, finanziano la sua dormita. “È fantastico, su TikTok alla fine si possono fare cose veramente folli”. E ancora: “Vedere la mia pagina crescere così rapidamente mi entusiasma. Sono sempre al lavoro per ottenere risultati sempre migliori”. Partono le bolle di sapone e un’altra notte esilarante per Jackey inizia. E il suo conto in banca intanto si gonfia. “Buonanotte”: è proprio il caso di dirlo.