Gravi disagi per la densa nube di fumo scaturita dall’incendio in un’area di sfasciacarrozze in prossimità del parco archeologico di Centocelle, a est di Roma. E’ stato chiuso il tratto di via Palmiro Togliatti tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina. “E’ una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo“, avverte il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste.