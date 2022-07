Andare al cinema per vedere ‘Minions: the rise of Gru’ (spin-off di ‘Cattivissimo Me’) rigorosamente vestiti eleganti. Questo il nuovo trend che sta spopolando su TikTok. Al momento riguarda i Paesi dell’estero (States, Regno Unito) ma il 18 agosto il cartone animato approderà anche nelle sale italiane; accadrà lo stesso? Scopriamo intanto tutti i dettagli. ‘Gentle minions’ è il nome del trend. Infatti basta cercarlo su TikTok per imbattersi in una cospicua serie di filmati in cui dei giovanissimi si recano al cinema in camicia, giacca e pantaloni eleganti, ispirandosi al personaggio di Gru. Alcune clip arrivano a quasi 4 milioni di visualizzazioni, per intenderci.

Il trend sarebbe addirittura tra i motivi grazie ai quali il secondo capitolo della saga sui Minions è riuscito a collezionare oltre 120 milioni di dollari tra Canada e Stati Uniti in un solo weekend, quello del Giorno del ringraziamento (4 luglio). Fin qui tutto bene se non fosse che, come riportato da Variety, non sempre è facile gestire gruppi di numerosi adolescenti tutti insieme. Insomma, a volte i ragazzi si fanno prendere troppo dall’entusiasmo, disturbando gli altri spettatori in sala fino a comportamenti poco civili, come il lancio di frutta contro lo schermo. Per questo motivo un cinema inglese avrebbe deciso di vietare l’ingresso a chi partecipa al trend. Invece la società di produzione del film – l’Universal Pictures – ci ha tenuto a fare i propri ringraziamenti: “A voi che andate al cinema in abito elegante: vi vediamo e vi amiamo“, si legge in un tweet del 1 luglio scorso.

Il trend arriverà anche nel nostro Paese? C’è da scommetterci. Basta fare un giro tra i commenti di TikTok per rendersene conto: “Io e i miei amici ci siamo già organizzati”, “Andare eleganti sì, disturbare no”, “Noi ci stiamo già organizzando, siamo in 14 al momento ma niente urli o cori, siamo gentleman”, si legge sulla piattaforma cinese. Poi non dite che non vi avevamo avvisati…