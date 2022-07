Chiara Nasti al centro di una bufera di polemiche. L’influencer napoletana condivide, infatti, sui social scatti nei quali mostra l’andamento della gravidanza e sfoggia abiti che possano mettere in evidenza la dolce attesa. Top corti e jeans attillati, spesso con la zip sbottonata, sottolineano, così, la crescita del futuro nascituro. Commenti di indignazione, sotto i post pubblicati su Instagram, si alternano ad altri più pacati: “Ma compratelo un pantalone più grande”, scrive qualcuno; “Esistono i jeans premaman, lo sai? Su H&M a 29,90 euro”, commentano ironicamente altri ricevendo la sua risposta lapidaria: “Mettili te”.

E ancora: “Vesti stretta per mostrare di più il pancione? Paura che non si noti? Certo che se sei aumentata solo di cento grammi in cinque mesi… e non vuoi svaccare… devi stringerti ancora molto di più negli ultimi mesi allora”. C’è anche chi sostiene un’opinione senza essere provocante: “Sei una bellissima ragazza, ma solo io quando aspettavo i miei tesori amavo vestirmi premaman con quei vestiti belli, colorati e ampi? Non so, mi sembrava in qualche modo di proteggerli. Non è assolutamente una critica. Ognuno si veste come ritiene opportuno. Auguri. Un abbraccio.” La Nasti ha colto l’occasione per chiarire: “Devo dire che alterno molto… ma amo da morire vestire stretta per avere la forma del pancione o mettere top dove lo si vede completamente… mi piace troppo avere il pancino, anche se allo stesso tempo vorrei già partorire che ho un male alla schiena allucinante”.

Il parto è previsto per novembre e il luogo è ancora incerto: Roma, dove vive il compagno Mattia Zaccagni o Napoli, città d’origine dell’influencer. Il segreto aleggia anche sul nome del bebè, di cui si conosce solo l’iniziale: P. La coppia, al momento, non ha ancora reso noto se, dopo il concepimento del primogenito, convolerà a nozze. In passato, però, Chiara Nasti ha sempre manifestato il suo desiderio di indossare, un giorno, l’abito da sposa.