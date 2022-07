Paura a Visby, in Svezia. Una donna è stata accoltellata a morte durante un evento politico. A renderlo noto è la polizia. Secondo il giornale svedeze Aftonbladet il presunto autore dell’omicidio, un uomo di 33 anni, è stato già arrestato.

Secondo il quotidiano online The Local, la vittima aveva una sessantina di anni, ed è stata colpita al petto dall’aggressore. Secondo il giornale, l’attentatore è legato a un gruppo neonazista, il Nordic Resistance Movement. Trasportata d’urgenza in ospedale, sarebbe morta poco dopo. L’episodio è avvenuto sull’isola di Gotland, nel Baltico, durante una convention nazionale di politici. A quanto scrive il giornale, l’attacco è avvenuto nel punto dove avrebbe dovuto parlare una politica centrista.

A bloccare l’aggressore – spinto e gettato a terra – è stato un pensionato di 69 anni. L’uomo, Lars Reuterberg, ha detto di aver sentito qualcuno gridare “fermatelo” e di aver visto il trentenne scavalcare uno steccato con un salto. “L’ho visto, pensavo avesse scippato una borsetta o qualcosa del genere. Non era grosso, non era certo un bodybuilder, quindi ha fatto finta di nulla per un pò. Poi quando mi è passato vicino, l’ho spintonato con forza”.