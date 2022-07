proposta in Consiglio dei ministri ed entro quale data sul salario minimo, dopo settimane di discussioni? Il “Se presenterò unained entro quale data sul, dopo settimane di discussioni? Il quadro che offre la direttiva Ue ci aiuta, forze politiche e sociali alla mia proposta. Quella di legare il salario minimo al trattamento economico complessivo dei contratti, settore per settore, maggiormente rappresentativi. Credo abbia un vantaggio grande: dare una risposta adeguata senza precludere un lavoro sul salario minimo più organico, sarebbe un primo passo importante“. Queste le parole del ministro del Lavoro, il dem Andrea Orlando, replicando al Fattoquotidiano.it, in merito alla possibilità che un provvedimento sul salario minimo, inserito anche dal presidente M5s Giuseppe Conte tra le quello che attendo io è una risposta formale dallealla mia proposta. Quella di legare il salario minimo al, settore per settore,Credo abbia un vantaggio grande: dare una risposta adeguata senza precludere un lavoro sul salario minimo più organico,“. Queste le parole del ministro del Lavoro, il dem, replicando al, in merito alla possibilità che un provvedimento sul salario minimo, inserito anche dal presidente M5stra le condizioni poste al premier Draghi per restare dentro la maggioranza di governo , sia approvato.

Nel corso di una conferenza stampa al ministero del Lavoro, dopo un vertice su ‘lavoro e piattaforme digitali’ con l’omologa spagnola Yolanda Diaz e il commissario Ue per il Lavoro, Nicolas Schmit, Orlando ha aggiunto: “Le date non devo darle io, ma forze politiche e parti sociali. Io comunque intendo formalizzare questa proposta, la norma è pronta. Attendo l’esito il 12 luglio dell’incontro tra Draghi e le parti sociali, poi tirerò le fila. È un passaggio importante. Ho anticipato il mio lavoro al premier che si è riservato una valutazione alla luce del passaggio con le forze sociali. “, ha poi continuato il ministro del Lavoro, convinto che si possa così dare una prima risposta contro “i contratti pirata, al dumping e per il miglioramento delle condizioni per milioni di lavoratori”.

Il problema comunque, ha ripetuto, “è capire il supporto politico e sociale a supporto”. Orlando è chiaro però quando ammette che l’intervento sarebbe “non risolutivo, la direttiva Ue ci dice che dobbiamo fare molte più cose”: “Se ci sono invece le condizioni politiche per approvare prima della fine della legislatura un intervento più organico?

“Se c’è volontà, sì. Ci vuole più tempo, ma credo ci siano le condizioni“, ha continuato.