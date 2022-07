Il M5s resta al governo, ma “occorre un forte segno di discontinuità“. È questo l’esito più immediato del faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Mario Draghi: il M5s non strappa, ma il suo leader ha messo sul tavolo del premier una serie di condizioni specifiche, sul quale “abbiamo bisogno di risposte chiare in tempi precisi”, come ha spiegato lo stesso Conte lasciando Palazzo Chigi, al termine di un incontro durato oltre un’ora. “Ho presentato un documento a nome di tutto il M5s – ha sottolineato Conte – e ho esplicitato la ragione del nostro forte disagio politico”. Poi sul decreto Aiuti, in discussione a Montecitorio nel pomeriggio, ha aperto a una possibile astensione: “Ne parleremo in riunione di capigruppo e definiremo la nostra posizione sul punto. I nostri ministri già non hanno partecipato al voto” in Cdm “per una norma del tutto eccentrica. Non siamo qui per predicare transizione ecologica di giorno e consentire nuove trivellazioni di notte”. Sul provvedimento il governo ha posto la questione di fiducia: il voto si terrà domani, mentre la votazione finale sul provvedimento sarà lunedì.

Salario minimo, cuneo fiscale, tasse a rate, aiuti sulle bollette, superbonus: Conte ha presentato a Draghi le condizioni per restare al governo. “Noi siamo disponibili a condividere una responsabilità di governo come abbiamo fatto fino a qui in modo leale e costruttivo, ma occorre un forte segno di discontinuità“, ha chiarito il leader M5s. Che sull’emergenza del caro bollette ha aggiunto: “Dobbiamo agire a favore di famiglia e imprese con un intervento straordinario“. Poi ha aggiunto: “Va tagliato il cuneo fiscale. Dobbiamo intervenire per i lavoratori e sul salario minimo, non possiamo lasciare che ci siano buste paga di 2-3 euro”. E ancora il “piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali“, così come un’altra urgenza è “risolvere la questione dei crediti fiscali per il Superbonus“. Un passaggio anche sul reddito di cittadinanza: “Non permettiamo più che sia messo politicamente in discussione“. Conte ha precisato di volere un impegno concreto: “Draghi ha detto che si prenderà tempo per valutare queste richieste. Io stesso non mi aspettavo risposte rapide“.

L’incontro a Palazzo Chigi, prima posticipato da lunedì ad oggi, è stato anticipato alla mattina per evitare la crisi sul decreto Aiuti. Proprio il provvedimento in discussione alla Camera è stato uno degli argomenti al centro del faccia a faccia, con i 5 stelle delusi per aver visto respinte le loro richieste sul superbonus, ma anche per essere costretti ad accettare l’inceneritore a Roma e le modifiche del reddito di cittadinanza. I malumori pentastellati però vanno oltre e sono racchiusi appunto nel documento che Conte ha sottoposto all’attenzione di Draghi.

Prima di arrivare a Chigi, Conte ha riunito il Consiglio nazionale “allargato” di primo mattino, per definire la rotta. Nella riunione, riferiscono fonti alle agenzie di stampa, è passata la linea per rimanere al governo, seppure con alcune richieste. Rimane la volontà di vigilare sull’azione di governo difendendo le battaglie cinquestelle, a partire dalla norma sul superbonus nel dl aiuti. Ma anche se si dovesse arrivare alla fiducia, è emerso dalla riunione, il M5s non strapperà su un decreto che prevede 23 miliardi di aiuti per famiglie e imprese. Probabile, scrive l’Adnkronos, che i parlamentari si astengano sul voto al provvedimento. La permanenza al governo quindi dipenderà anche dalle risposte concrete, nei fatti, che verranno date ai vari punti delle richieste pentastellate, hanno chiarito all’Ansa fonti del Movimento al termine del Consiglio Nazionale.

Perché l’incontro è stato anticipato – La fiducia sul decreto Aiuti a Montecitorio avrebbe messo i 5 stelle di fronte a un bivio già in mattinata: dentro o fuori dal governo, ancora prima del faccia a faccia tra il premier Draghi e Conte. Per questo motivo il cronoprogramma di una giornata decisiva per il futuro del governo è stato stravolto: l’incontro Conte-Draghi è stato convocato alle ore 12, mentre era previsto alle 16.30. L’aula sul decreto Aiuti, convocata per le 9, è slittata infatti alle 14. Ieri alla Camera era arrivata un’altra fumata nera al termine di una giornata carica di tensioni. L’esame del provvedimento è quindi slittato ad oggi ed è praticamente certo, si ragiona a Montecitorio, che alla fine il governo porrà la questione di fiducia.