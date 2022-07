George Clooney è tornato sul lago di Como e ha riaperto Villa Oleandra, luogo di ritiro estivo, acquistata nel 2002. A rivelarlo è Repubblica. L’attore, secondo le indiscrezioni, dovrebbe fermarsi per almeno un mese.

A far sospettare del ritorno dell’attore alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai più attenti: le finestre della villa sono aperte, il motoscafo, di solito lasciato nella rimessa, è attraccato al molo ed è stata posizionata la tenda che copre la passerella tra Villa Oleandra e Villa Margherita, sempre di proprietà di Clooney.

L’ultima visita di Clooney al lago risale al luglio 2021, scrive ancora il quotidiano romano, quando Laglio venne colpita da un’alluvione, insieme ad altri paesi del lago di Como.

Gli indizi sul ritorno dell’attore, comunque, non sono sfuggiti al sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, che ha fatto sapere di aver già rinnovato le ordinanze che vietano di stazionare vicino alla villa e di avvicinarsi in barca, necessarie sia per la sicurezza dell’attore che per quella dei cittadini.