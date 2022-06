“Io argine al populismo? Beh, è un obiettivo molto ambizioso. Uno non pensa al populismo come qualcosa da ostacolare, ma a una azione di governo che renda il populismo non necessario”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa spiegando che “il populismo spesso è insoddisfazione, alienazione. E a questo si risponde facendo cose che interessano i cittadini”.