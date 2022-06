“Sono ancora ottimista, il governo non rischia perché l’interesse nazionale e degli italiani è preminente. Il governo non si fa senza i 5 stelle, l’ho detto durante le consultazioni e questa è ancora la mia opinione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri. “Un loro eventuale appoggio esterno? Non ci accontentiamo di questa ipotesi, perché il loro contributo sin qui è stato significativo”.