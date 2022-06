Grande festa a Milano con LoveMi, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax in Piazza Duomo ieri 28 giugno. Tanti i cantanti presenti, idoli dei giovanissimi: da Mara Sattei a Rhove, passando per Tananai e Ariete. Tra il pubblico, invece, anche Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale – sposata con Fedez dal 2018, insieme genitori di Leone e Vittoria – è nuovamente finita al centro di una polemica. Anche questa volta, qualcuno ha avuto da ridire sulla nota influencer. I telespettatori che hanno seguito l’evento su Italia Uno (1.440.000, pari al 10% di share) hanno notato un fatto curioso. Pare che la regia non riuscisse a non inquadrare più volte Chiara Ferragni, come fosse lei la vera protagonista della serata. Almeno questo è quello che hanno scritto alcuni utenti su Twitter: “Ma quante volte vuoi inquadrare Chiara Ferragni?”, si legge sulla piattaforma social (più di 2.000 i like al commento). “Se fossi la regia farei un’inquadratura di Chiara Ferragni”, ha scritto qualcun altro ironicamente. E ancora: “La regia aveva un solo compito: inquadrare Chiara Ferragni”, “Potete avvisare la regia che abbiamo capito che c’è anche Chiara Ferragni?”. E cosa ne penseranno allora i (soliti) detrattori quando ‘la Ferry’ (così ama chiamarla il marito Fedez) salirà sul palco del Teatro Ariston per il prossimo Festival di Sanremo?