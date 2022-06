Con l’adesione di Svezia e Finlandia – ormai prossima dopo la rimozione del veto della Turchia – la Nato sarà “più forte e sicura”, dice il presidente Usa Joe Biden aprendo il summit dell’Alleanza atlantica a Madrid insieme al segretario generale Jens Stoltenberg. E annuncia, come anticipato alla stampa dal suo consigliere Jake Sullivan, che gli Stati Uniti “miglioreranno la loro postura di difesa in Europa per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide”, anche attraverso “un rafforzamento delle forze di rotazione nel Baltico e un dislocamento di difese aeree aggiuntive, insieme ad altre capacità, in Italia e in Germania“.

“Oggi lanciamo un messaggio: la Nato è forte e unita”, dice. “Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti noi. La Nato è più necessaria che mai e per questo voglio ringraziare Jens (Stoltenberg) per il suo lavoro per rafforzare l’Alleanza”. Dopo poche ore è arrivata la rezione di Mosca: Russia “non lascerà senza risposta” la decisione di Biden, ha fatto sapere il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov. Citato dall’agenzia Interfax, Ryabkov avverte che Mosca ha “la capacità e le risorse” per reagire all’aumento della presenza militare: la Russia “non è intimidita” dalla mossa, ha detto, affermando che Washington “avrebbe potuto evitare questa escalation”.

Nel punto stampa a Madrid, Biden ha ricordato l’invio all’inizio dell’anno di “altri ventimila soldati in Europa per rafforzare l’Alleanza e per rispondere alle mosse russe”, portando il totale degli effettivi a centomila. E ribadisce, come aveva già detto martedì dopo il bilaterale con il premier spagnolo Pedro Sánchez, che Washington lavorerà “per aumentare da quattro a sei i cacciatorpedinieri della Marina americana di stanza in Spagna per la nostra base navale di Rota“, in Andalusia. In Polonia, spiega invece, “stabiliremo un quartier generale permanente del corpo dell’esercito degli Stati Uniti e un irrobustimento dell’interoperabilità della Nato in tutto il mondo”, e lì “manterremo una brigata di rotazione aggiuntiva di tremila combattenti”, accanto a un’altra da cinquemila che si stabilirà in Romania. Infine, saranno inviati “due squadroni” aggiuntivi di F-35 nel Regno Unito.