La Turchia ha ritirato il veto all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato: i tre Paesi hanno firmato un memorandum di intesa. La svolta è arrivata dopo un vertice durato più di due ore tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e gli omologhi dei due Paesi nordici, Sauli Niinisto e Magdalena Andersson, a margine del summit dell’Alleanza atlantica a Madrid. All’incontro era presente anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il governo turco si era opposto fin da subito all’ipotesi dell’adesione chiedendo a Helsinki e Stoccolma di consegnare i combattenti curdi ospitati sui loro territori, che Ankara considera affiliati al Pkk (il partito dei lavoratori del Kurdistan) e quindi alla stregua di terroristi. E ora festeggia affermando di aver avuto “quello che chiedeva“, sottolineando di aver ottenuto la “piena cooperazione” dai due governi contro il Pkk e i suoi alleati. “La politica delle porte aperte della Nato è un successo, abbiamo mostrato di saper risolvere i problemi attraverso le negoziazioni, con l’ingresso di Svezia e Finlandia nell’alleanza saremo tutti più sicuri“, dichiara Stoltenberg.

“Il nostro memorandum d’intesa sottolinea che Finlandia, Svezia e Turchia si impegnano a sostenersi reciprocamente contro le reciproche minacce alla sicurezza. Quando diventeremo alleati della Nato, questo impegno sarà ulteriormente rafforzato”, conferma il presidente finlandese Niinisto. “I passi concreti per la nostra adesione saranno concordati tra gli alleati nei prossimi due giorni, ma tale decisione è ormai imminente“, spiega. “Nelle ultime settimane, la Turchia ha espresso preoccupazione per la minaccia del terrorismo. La Finlandia ha sempre preso sul serio queste preoccupazioni. La Finlandia condanna il terrorismo in tutte le sue forme. In quanto membro della Nato, la Finlandia è pienamente impegnata nei documenti e nelle politiche dell’opera antiterrorismo. Mentre sviluppiamo la nostra cooperazione nella lotta al terrorismo, alle esportazioni e ai trasferimenti di armi, la Finlandia, ovviamente, continuerà ad agire in conformità con la propria legislazione nazionale”, aggiunge. Secondo il network turco Trt, “Svezia e Finlandia hanno promesso alla Turchia passi concreti per l’estradizione di criminali terroristi”, oltre alla rimozione delle restrizioni nel campo dell’industria della Difesa e a un impegno a “impedire propaganda terroristica contro la Turchia” nei due Paesi.