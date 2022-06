“Oggi voglio concludere questo appello con una di queste prove, in modo che nessuno osi ingannare sull’attacco missilistico al centro commerciale di Kremenchuk. Il missile russo ha colpito proprio di proposito. Ovviamente, questo era l’ordine. È ovvio che tali coordinate sono state ottenute da assassini russi per questo missile. Volevano uccidere quante più persone possibile in una città pacifica in un normale centro commerciale”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video serale ha mostrato un filmato da videocamere che hanno registrato l’impatto dei missili russi sul centro commerciale a Kremenchuk nel centro dell’Ucraina. Zelensky ha affermato che le autorità ucraine hanno i nomi di tutti coloro che hanno deciso di lanciare un attacco missilistico su Kremenchuk. Almeno 20 persone sono state uccise e 59 ferite a seguito dell’attacco di lunedì al centro commerciale di Kremenchuk