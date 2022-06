Rimanete al governo o no? “Ma certo”. Si limita a rispondere così ai cronisti il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo, arrivando al Senato. “Ma siete esaltati, voi coprite con le vostre non cose le cose vere. Quando vi comporterete bene con me, con noi, con il Movimento faremo delle belle interviste”, aggiunge Grillo entrando a Palazzo Madama dove ha in programma di incontrare i senatori delle varie commissioni dopo aver parlato con i deputati del suo gruppo.