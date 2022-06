Duecento vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di nove incendi che hanno assediato Roma da lunedì mattina. A sostegno delle squadre della Capitale sono arrivati anche rinforzi da Umbria, Abruzzo, Toscana e Campania. Nel maxi-rogo che si è verificato sull’Aurelia – spiega una nota dei vigili del fuoco – le fiamme hanno lambito le abitazioni e hanno coinvolto un rimessaggio di camper, con diverse bombole di gpl esplose. Disagi sono stati provocati dal denso fumo scaturito dalla combustione. Incendi anche a Nord-Ovest della città, nella zona della Casaccia, sulla Laurentina e anche a Marino. Sono state disposte le chiusure di alcune strade e alcuni voli sono stati fatti atterrare a Fiumicino perché a 4 km dallo scalo di Ciampino c’era un rogo. “Le situazioni più critiche si registrano in questo momento a Tor Pagnotta e a Casalotti, dove alcune famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni e dove due scuole sono state chiuse per precauzione”, ha fatto sapere il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

L’incendio più grande è scoppiato intorno alle 14 nella zona nord-ovest di Roma, in via Bosco Marengo, nei pressi di un campo rom della Monachina. A prendere fuoco alcune sterpaglie. Le fiamme, complice il vento caldo, si sono propagate, fino a lambire giardini e palazzine private, coprendo un’area estesa, dalla via Aurelia fino al quartiere Casalotti.

Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all’interno dei quali si trovavano anche bombole gpl che sono esplose. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Circa 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all’area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118. Quasi tutti presentano sintomi da intossicazione da fumo. Quattro poliziotti sono rimasti intossicati dal fumo e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Le fiamme hanno minacciato un residence. “Gli inquilini sono scesi nelle strade del comprensorio spaventati, ci sono stati momenti di panico – dice un abitante – Alcuni di noi in attesa dell’arrivo dei soccorsi sono andati sui balconi gettando acqua nel tentativo di fermare le fiamme ci sono stati veri momenti di panico“.

Fiamme sono state segnalate anche non distante da villa Pamphilj, a via del Vascello. Le fiamme sarebbero partite da un tendone al terzo piano di uno stabile per poi raggiungere un gazebo al primo piano del palazzo. Gli abitanti sono stati evacuati e due donne di 91 e 80 anni sono state messe in salvo. L’incendio è stato poi domato. Non si segnalano feriti.