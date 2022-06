Pogba è vicinissimo, Di Maria è saltato. E fin qui nessuna novità. Ma i tifosi della Juventus stanno vivendo ore d’ansia perché rischiano di perdere uno dei giocatori più forti della rosa e del panorama internazionale. Preoccupazione condivisa anche da Cherubini e soci, che rischiano seriamente di perdere Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è sempre più attratto dalle sirene inglesi, Manchester United e soprattutto Chelsea, e da pedina incedibile potrebbe tramutarsi in plusvalenza con cui alimentare il budget della campagna acquisti. I bianconeri vorrebbero rinnovare l’accordo in scadenza tra due anni, per evitare un nuovo caso Dybala, ma il difensore olandese prende tempo e chiede un abbassamento della clausola rescissoria, attualmente di 120 milioni. L’affare sembra difficile e non è da escludere un clamoroso addio. Intanto la Vecchia Signora sembra aver mollato anche la presa su Angel Di Maria, che continua a prendere tempo senza dare una risposta chiara ai torinesi. Di fronte all’atteggiamento del giocatore la Juve sembra pronta a cambiare obiettivo: Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi sono i nomi in cima alla lista, anche se per nessuno dei due è iniziata una vera e propria trattativa.