Una lite censurata prima della premiazione del Gp del Canada di Formula 1? Sembrerebbe di sì, che uno scontro tra Max Verstappen, vincitore della gara e Lewis Hamilton, terzo, ci sia stato, in sala d’attesa. Con Hamilton e Verstappen c’era anche Carlos Sainz, arrivato secondo. Gli audio partono da un dialogo tra Sainz e Verstappen commentando gli highlights: “Non ti vedevo da un po’. Dicevo tipo ‘dov’è’? Ho perso del tempo con te”. Si sente poi Hamilton che dice “che schifo”. Poi l’audio si perde e viene disattivato per 15 secondi. Parlavano forse di un dosso pericoloso in pista a Montreal. O magari di altro. Hamilton e Verstappen peraltro avevano già litigato lo scorso sei dicembre dopo il Gp d’Arabia. Ma perché quell’interruzione nell’audio? Perché le immagini vengono trasmesse in leggera differita per censurare parolacce o violenti alterchi. Dunque è volata qualche parola grossa di sicuro. Il dubbio è se ciò sia avvenuto tra i piloti o a proposito del dosso di Montreal.