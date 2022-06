Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Lunedì 20 giugno, dopo l’annuncio di Amadeus al TG1, il web è letteralmente impazzito. Un vero e proprio colpaccio del direttore artistico e conduttore della kermesse musicale che avrà luogo il prossimo febbraio nella città ligure. “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023“, ha scritto lei su Instagram poco dopo l’annuncio. Tantissimi i commenti, dal “Dajeee” del marito Fedez fino ai complimenti dei fan (27.3 milioni su Instagram). “Con Chiara Ferragni, Amadeus punta al Festival del secolo”, “Non ci posso credere! Quando arriva febbraio?” oppure “Finalmente! E adesso fino a febbraio cosa facciamo?”, alcuni dei pensieri per l’imprenditrice digitale che salirà sul palco dell’Ariston. Qualcuno, invece, non ha gradito la scelta. Su TikTok, infatti, Chiara Ferragni aveva detto: “Grazie a tutti per i messaggi bellissimi. Spero di non deludervi e di fare delle cose un po’ matte!”. Quindi una signora aveva risposto: “Eviterò di vederlo“. La replica dell’influencer? Un video in cui, con le mani, raffigurava un cuore che si spezzava fino a lasciare in bella vista due medi alzati. Della serie: “Allora non vederlo”. La clip di replica di Chiara Ferragni ha superato le 3.3 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. 387.000 i like nel momento in cui scriviamo e molti i commenti: “Nella vita voglio essere te”, “Io non ho mai guardato Sanremo e lo guarderò per te”, “Sei un’asfaltatrice digitale, ti amo”, le parole dei fan. Insomma, mancano 8 mesi al Festival e Chiara Ferragni sta già facendo parlare di sé (come sempre).