Uno sfogo vero, sincero, animato da un sentimento di sconforto. Roberta Beta, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha affidato a un video su Instagram le sue perplessità sulla mancanza di lavoro: “Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è purtroppo”.

Poche ore fa, in un post pubblicato sui propri profili social, ha aggiunto: “Quando salgo sul palco e prendo in mano un microfono, le persone si congratulano per la verve, la proprietà di linguaggio… e così succede tutte le altre volte che sono riuscita a strappare un ingaggio. Ecco perché ho detto che l’autostima va sotto le scarpe… perché se valgo, che motivo c’è di non darmi una nuova opportunità?”.

Dopo aver partecipato all’edizione iniziale del famoso reality show di Canale5, ha infatti avuto esperienze radiofoniche e televisive e, nel 2016, ha tentato senza successo la carriera politica nella lista Roma Popolare del Nuovo Centrodestra al fianco del candidato sindaco Alfio Marchini. Un appello, dunque, al mondo del lavoro e a chi, data l’esperienza accumulata negli anni, possa darle una nuova possibilità.