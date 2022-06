Qui i russi “hanno distrutto gli asili e i giardini di infanzia. Sarà ricostruito tutto. Hanno già iniziato”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a margine della sua visita a Irpin, in Ucraina. Il premier è arrivato in Ucraina dopo un viaggio notturno in treno con Scholz e Macron. A chi gli chiedeva se ci vorrà un piano Marshall, ha risposto: “Ne parliamo dopo”.