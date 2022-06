“Dopo nove anni non puoi non sapere chi sono. Mi sono sentita ferita. Non riesco a giustificarlo. Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia”. Così Lory Del Santo a SuperGuidaTv. Che accade? Contesto, Isola dei Famosi. La showgirl ha partecipato assieme al giovane fidanzato, Marco Cucolo. I due sono una coppia da nove anni. O meglio, erano. Perché Del Santo ha detto al ragazzo, ancora in Honduras, che quando torna può serenamente andare a vivere dai suoi. Adieu. Alcuni sui social commentano che potrebbe essere una mossa fatta di comune accordo ma le parole della showgirl sono appaiono dure: “Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa. Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te”. Da quali accuse? Quelle di “comprarsi i concorrenti” (per non andare in nomination). Ah, che vitaccia i reality!