Alessandro Iannoni era arrivato all’Isola dei Famosi in coppia con la madre Carmen Di Pietro. Poi la scelta: lasciare il reality per fare gli esami all’università. Una scelta che noi di FQMagazine abbiamo molto apprezzato ma che è stata anche oggetto di critiche. Oggi il giovane Alessandro ha parlato del rapporto con la madre al settimanale DiPiù. Il motivo? La nonna materna, Emma, sulle pagine dello stesso settimanale, aveva definito il rapporto di Iannoni con la mamma “morboso”. Al che il ragazzo ha risposto confermando che si tratta di qualcosa di “peggio della prigione“. Il bene che le vuole, dice, è “pazzesco” ma la madre lo controlla al punto da aver installato un app sul suo cellulare per seguire i suoi spostamenti. “Quando esco di casa per andare all’università devo farle una videochiamata per dimostrarle che sono davvero nel posto che le avevo detto… Neanche in prigione ci sono tanti controlli!“. Cosa ha intenzione di fare dunque Iannoni? Andare a vivere da solo.