Tifosi bianconeri, preparare i fazzoletti: il capitano Giorgio Chiellini saluta definitivamente la Juventus con una foto postata sui suoi canali social. Già la didascalia è eloquente: un cuore bianco e uno nero, poi l’emoticon con la lacrima. Lo scatto riprende il suo armadietto alla Continassa, quella che per 17 anni è stata la sua casa: è tristemente vuoto, significa addio per sempre. “Capitano per sempre”, “La fine di un era”, “No, non ce la faccio”, “Manchi già”: è questo il tenore dei commenti dei tifosi bianconeri, segno eloquente di come Chiellini sia stato forse più di tutti (insieme a Buffon) il simbolo di un’era trionfale per la Juventus. Senza dimenticare il suo impegno in Nazionale, culminato un anno fa con la vittoria dell’Europeo.

I numeri parlano da soli: 559 presenze in bianconero, che ne fanno il terzo nella classifica all time dietro solamente a Buffon e Del Piero. I 9 scudetti conquistati dopo essere risalto insieme alla Juve dall’inferno della Serie B. E ancora: 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. Gli ultimi anni, a partire dal 2018, tutti con la fascia da capitano al braccio. Chiellini ha già salutato il popolo bianconero e la Nazionale azzurra: ora svuota il suo armadietto e lascia il calcio italiano per sempre. La prossima tappa della sua carriera è negli Stati Uniti.