Sono 18.678 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia domenica 12 giugno, frutto di 127.704 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso positività si assesta così al 14,6%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 26 morti. Il numero dei positivi ricoverati nei reparti di area medica cresce di 42 unità rispetto a sabato: in totale sono 4.118. Calano invece i posti letto Covid occupati in terapia intensiva: -10 da ieri. Restano ancora 183 persone positive in rianimazione in Italia, oggi solamente 8 nuovi ingressi.

L’evidenza che emerge dalla settimana appena conclusa è un’inversione di tendenza, che ha visto i contagi tornare a salire come non accadeva da oltre un mese. Nello specifico, i casi totali registrati tra lunedì e domenica è di 144.333. Si tratta del 26 per cento in più rispetto ai 144.333 positivi accertati la settimana scorsa. Anche due settimane fa i contagi erano inferiori, 138.122 per l’esattezza. La variazione rispetto alla media delle ultime quattro settimane resta comunque in discesa (-17%), ma gli ultimi 7 giorni certificano che il trend si è quanto meno interrotto. I prossimi giorni diranno se i contagi ora rimarranno stabili o se torneranno ancora a salire.

Purtroppo anche gli altri parametri di riferimento non segnalano i miglioramenti a cui eravamo abituati nelle ultime settimane. I ricoveri continuano a diminuire, ma un ritmo più blando: -293 contro il -823 registrato tra lunedì e domenica scorsi. I nuovi ingressi in terapia intensiva salgono, seppure di poco: 131 contro 117. Infine, il dato più importante, quello dei decessi: sono stati ancora 442 negli ultimi sette giorni. La scorsa settimana erano scesi a 380.