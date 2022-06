E’ morto ieri, venerdì 8 giugno, Luigi Villamagna. Aveva 23 anni e frequentava il corso di laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche all’Università di Bologna. Lo studente, originario di Vasto (Chieti), si trovava momentaneamente a Parigi per il progetto Erasmus+. Un’opportunità per gli studenti di trascorrere un periodo di tempo, da 5 mesi fino ad un anno, in uno dei paese dell’Unione Europea. Nella capitale francese Luigi ha perso la vita, travolto da un’auto pirata in corsa, mentre attraversava la strada. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine francesi, il ragazzo si trovava sulle strisce pedonali al momento del violento impatto.

Il conducente dell’auto si è dato alla fuga e non ha prestato soccorso al ragazzo, rimasto a terra esamine. A diffondere la notizia è stato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che tramite i social ha espresso il suo cordoglio e quello della sua giunta comunale. Ad esprimere la sua vicinanza alla famiglia del giovane è stato anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “La notizia della tragica morte del giovane studente universitario, a cui un incidente ha stroncato il sogno di una vita, ha sconvolto non solo la comunità locale ma l’Abruzzo intero”. Anche l’Alma Mater Studiorum di Bologna, si è stretta ai suoi cari tramite un comunicato sul giornale universitario.